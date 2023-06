MIDA TEHA? ⟩ Naise truudusetus selgus keset pulmapidu

Kuidas ta selle paljastuse tegi? Võib-olla kõige piinlikumal moel. Ta jagas oma pulmakõne ajal külalistele fotosid, kus pruut seksis isamehega. Peigmees tõusis püsti ja ütles: «Enne kui ma korralikult alustan, tulevad ümbrikud, mille kõik võiksid avada. Jah, need on pildid sellest, kus pruut kepib isamehega, nii et ma lähen nüüd ära.» Seejärel tormas ta koos oma perega järsult minema ja jättis vastuvõtu arve naisele tasuda.