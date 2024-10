Kohe-kohe vallutab linna Eesti mõjukaim moesündmus Tallinn Fashion Week. Postimees Nädal käis parimates moemajades vaatamas, mille põnevaga sel korral moepublikut üllatatakse. On, mida oodata! Sinul on võimalus näha seda enne teisi, varem veel kui uued ideed moelavale jõuavadki.

Pidu pühakutega

Aldo Järvsoo moeloojateel on see aasta märgiline – tal täitub 30 aastat disainerina. «Ma näitan oma loomingu läbilõiget 30 aasta jooksul,» ütleb disainer. «Hakkasin kokku arvutama ja sain teada, et olen 45 kollektsiooni teinud. Ja nüüd pidin igast kollektsioonist välja valima oma lemmikud. Oli raske!» Vaata videointervjuud Aldo Järvsooga!

Inspiratsioonitõuke sai talent Itaalia kirikutes keskaegset kunsti pildistades – millised mõjusad siluetid, kumavad juveelitoonid, pühalik ilu! Kõik see on moeloojat sütitanud. Jumalannade kleite on ta teinud kogu oma loometee vältel, aga sel korral on taevane puudutus tavalisest veelgi tugevam. Lavale tuuakse see unikaalne kollektsioon Tallinn Fashion Weeki võimsa lõppakordina laupäeval Niguliste kirikus.

Mis on moetarkus, millesse Aldo Järvsoo ise kõige rohkem usub? «Riie ei tohi inimest kanda, vaid ikka vastupidi.» See tähendab, et geniaalne disain on piisavalt puhas ja lihtne, et isiksus selle sees võiks olla komplekti kroonijuveel.

Aldo Järvsoo tiivakleit on kollektsioonist Higway aasta 2003 (modell Kaia Kont-Kontson) Foto: Aldo Järvsoo arhiiv

Inspireerivad hõiked