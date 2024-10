INTERVJUU Südameid liigutanud tuhkatriinulugu: «Meie maailm on praegu hästi võlts! Aga mul ei ole sellist maski»

Jupp aega on hästi moes suled ja inimesed ka soovivad neid. Aga mina disainerina mõtlesin kohe – kuidas sa sellist rõivast pesed? Paned kõigi sulgedega pesumasinasse, millise näoga need sealt välja tulevad? Võib ju mõelda, et lind ka jääb vihma kätte, mis see teeb, aga leidsin siiski mugavama lahenduse – kõik minu ketid, narmad, suled ja kaunistused on trukipaelaga eemaldatavad. Võtad ära ja paned peale pesu tagasi ning kaunistused säilitavad oma ilu pikkadeks aastateks. Ja saad võimaluse oma asju ka lihtsamas versioonis kanda – alati ei tahagi ju end ehtida!

Sibille Maask: pea meeles, SINA oled oluline, SINA loed

Maask Design looja Sibille Maask astub reedel, 25. oktoobril Tallinn Fashion Weekil esimest korda lavale oma autoriloominguga, esitledes kollektsiooni nimega The Era.

Kollektsiooni märksõnaks on naine suure algustähega. «Naine, kes on tulnud läbi pimedusest. Naine, kes on sensuaalne ja kirglik. Naine, kelles on midagi müstilist. Naine, kes on täna parim versioon endast. Naine, kes teab, et ta on haruldane,» ütleb Sibille Maask enne moenädalat.

Kollektsioonis paistab silma klassika, millele lisatud näpuotsaga vürtsi, andes aimu eesootavast, jättes maitsemeele kahjustamata. «The Era iseloomustab disainerit kui tuha all hõõguvat sütt, kes teisi kauniks riietades ise alati varjus püsinud. Saades julgust suure algustähega Naisest, kes on tulnud läbi tule ja vee, on kätte jõudnud aeg (The Era), et unustada hirm läbikukkumise ees, ajada püsti pea, kanda oma krooni uhkelt ning särada!» sõnab moelooja.

Oma kollektsiooniga julgustab disainer ka teisi, et peale äikest järgneb alati päike. Tema sõnul ei pea must olema igav ning natuke vürtsi, kas siis kibedat või teravat, käib elu juurde. «Julge olla Naine, aja ennast püsti ja pea meeles, SINA oled oluline, SINA loed!» innustab Sibille.