Sibille on disainerina tegutsenud kakskümmend aastat, tema kleite näeb pidudel ja punaste vaipadel, aga autor ise on siiani olnud otsekui siseringi saladus. Kuidas nii? «Ma pole ise julgenud kapist välja tulla,» ütleb Sibille Maask. Tema tagasihoidlikkus on liigutavalt siiras.