MOOD, MIS MÕJUB Kuidas kährikust saab kuninganna?

Kas usud, et riiete abil on võimalik tõsta oma tuju, staatust ja väärikust? Korraldada endale omamoodi moe-upgrade? Teeme proovi! Abiks on moemaja Embassy on Fashion disainer Ketlin Bachmann.

Alustan võib-olla sellest, kust see mõte tuli just näitust teha. Vahelduseks oli selline soov, et võiks tuua detailid vaatajale lähemale. Catwalk'il need asjad lähevad ju ruttu mööda, detaile ei jõua alati tähelegi panna. Näituse võlu on see, et vaataja saab süveneda detailidesse ja see mõte tundus meile huvitav. Sõusid me teeme kogu aeg ja neid on palju tehtud.