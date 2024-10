RIIETU TARGALT «Kui sul on ajud olemas, siis võid paljalt ka käia!»

Kui peokleite kavandavad paljud, siis vähesed oskavad luua moodi, millega argipäevas särada. Iris Janvieri trump on justnimelt kosmopoliitsed ja väärikad rõivad, mis toovad kandjale plusspunkte igas maailma moepealinnas – kvaliteet ja ajas aegumatu disainiväärtus on hetkega tunda. Vaata videot!

Iris Janvieri ​disainerid Arina Baranovskaja ja Natalie S. Korovina usuvad, et stiil algab heast materjalist. «Pööra rõivas pahupidi ja vaata koostist,» ütleb Arina. «Ja asi peab ideaalselt istuma. Aga kui sul on ajud peas, siis võid kasvõi alasti käia.»

Ta ise lähtub tasakaalust – kui jalgu juba näitad, siis kata kinni dekoltee. Aga kui alumine osa on kattev, võib naiselikud kurvid sensuaalselt välja panna. Kuidas riietuda nii, et sind edu saadaks? «Targalt,» teab Natalie. «Meie eesmärk on pakkuda hooajatuid ja hästi tehtud kollektsioone. Oleme pühendunud jätkusuutlikkusele.»

Iris Janvieri moemaja asjatundjad Natalie S. Korovina ja Arina Baranovskaja. Foto: Sander Ilvest / Postimees

Iris Janvieri disainipõhimõte on ajatu elegants – korralik rõivas elab naise garderoobis aastaid, mitte keegi ei kavanda enam ainult üheks hooajaks, see oleks tänases maailmas vastutustundetu. Stiil, mis kestab kaua, on kõige rohelisem valik.

Arina ütleb, et kõige stiilsemad inimesed tänaval on just need, kellel tundub mugav olevat. «Mõnikord näed kitsas jakis naist, kellel on mantel peal, ja sa saad aru, et tal on ebamugav.»

Iris Janvieri 2024/25 sügistalve kollektsioon. Foto: Iris Janvier