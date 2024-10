«Me ju kõik areneme. Me oleme arenemisvõimelised – esteetika koos oma eripäradega muutub. Jah, eks me hingelt jääme samaks. Mulle endale väga meeldib see suund, kuhu ma olen läinud. Muidugi kui võttagi neid esimesi kollektsioone ja praegust Mammut, oleks nagu tegemist kahe erineva disaineriga,» ütleb Mammu Couture'i looja Maria Tammeorg, kes otsustas hiljuti teha ka oma välimuse juures ühe väga drastilise muutuse.

Aitäh! Juubel oli kevadel ja selle show’l oli eriline etendus igasuguste tulede, vilede ja lisadega. Nüüd on Mammu Couture’il uus tulemine. Ma just vaatasin Facebookis mingisuguseid meenutuspilte ja taipasin, et minu disainikeel on ikka väga-väga muutunud selle kümne aasta jooksul. Printsessidest on saanud stiilipuhtad, elegantsed naised, kes ikkagi natuke armastavad sellised naiselikke siluette. Aga sellist vahumerd, mis on paljudele minu eelnevatele kollektsioonidele omane, ei näegi keegi. Isegi lipsud, mis on väga minulik, on vaid ühel kleidil. Ongi täitsa midagi täiesti uut.