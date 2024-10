Eesti väikelinna rätsepakoda sarnaneb Londoni või Pariisi disainisalongiga

Sügisene programm on sel korral tavapärasest erinev – Kuldnõela gala eel avatakse moenäitus ja on ka täiesti eraldi lisapäev. Moenäitusel Odi et Amo esitlevad oma loomingut Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos. Programmi on lisandunud värskeid disainereid, kes pole varem moenädalal osalenud, aga ka neid, kes Eestis juba mõnda aega toimetanud, kuid pole ammu etendusi korraldanud.