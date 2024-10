Althea moedisainer Thea Pilvet ei armasta segast juttu ja õõnsaid sõnu. Ta teab, mida naised kanda armastavad ja mis inimesed ilusamaks muudab. Ning vähe sellest – ta teab seda igas mõõdus naiste kohta. Jah, kuulsite õigesti! Pilvet on üks väheseid moeloojaid, kes kavandab igas suuruses naistele – nii tibatillukestele 32 suuruse kandjatele kui kaunilt kurvikatele 50 mõõdus naistele.

Millised suured naised on?

Minu silm suudab inimesele peale vaadates otsekohe öelda, millist numbrit ta kannab. Kuid mida ka kinnitan – kui on liikuv naine, võivad tema mõõdud vastata väga suurele numbrile. 48 võib olla väga kena! Just mõne päeva eest tuli meile poodi üks 48 suurust kandel kaunitar, proovis meie mudelit selga, vaimustus ja ostis praktiliselt kõik kleidid enda suuruses ära. Väga õnnelik oli.

Mul on kliente, kes ei saa tavalisest poest mitte midagi. Ja kui ta siis üle mõõta, siis selgub, et tal on lihtsalt teistmoodi proportsioonid, sageli väga ilusad ja naiselikud proportsioonid. Näiteks lühikes selg ja pikad jalad, uhkem büst või puusad.