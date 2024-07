SEKSIPELETID TALDRIKUL Need toidud tapavad hõlpsalt kired magamistoas

Maailmas on välja antud rohkesti kokaraamatuid toitudega, mis peaksid kire lõõmama panema. Seega võib olla päris kindel, et on ka toiduaineid, mis lõõmava lõkke hõlpsasti kustutavad. Nii et kui pole soovi magamistoas vaid magada, ole hoolikas, mida õhtusöögiks pakud.

Väikestes kogustes alkohol seksuaalelu ei kahjusta, kuid oluline on napsitada mõõdutundega. Paljud inimesed on veendunud, et alkohol soodustav intiimset meeleolu, kuid tegelikult vähendab see ka tundlikkust ja orgasmi on hoopis keerulisem saavutada.