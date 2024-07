Seitse aastat üksi elanud naine ei suutnud mehega öösiti koos magada: ta ei tea, kui ärritunud ma tema kohaloleku tõttu olen

Almara alustas oma lugu, väljendades kahetsust, et ta suveks endale ventilaatorit ei olnud ostnud. «Minu poiss-sõber, kes magab rahulikult minu kõrval, ei tea, kui ärritunud ma tema kohaloleku tõttu olen. Ta kiirgab soojust nagu ahi ja kui ta liigutab, siis tema kleepuv nahk puudutab mind. Haaran padja ja telefoni ning suundun jahedasse kõrvaltuppa, tundes kergendust,» ütles ta Metrole.

Naine selgitas, et tal on unetuseprobleemid ning kuumalaine on talle eriti halvasti mõjunud: «Kõrge temperatuur on magamamineku stressirohkeks muutnud, kuid see ei ole esimene kord, kui mina ja minu poiss-sõber Alex magame eraldi tubades.»

«Me teeme seda tihti, kuigi teised paarid on sageli vihjanud, et see võib meie suhtele, sealhulgas seksuaalelule, kahju teha. Aasta tagasi oleksin nendega nõustunud.» Naine lisas, et eraldi magamine võib seksuaalelu hoopiski parandada.

Almara ütles, et Alexiga kohtumise algul oli unetus lausa häiriv osa tema argipäevast: «Iga heli või liigutus äratas mind, sealhulgas Alexi õrnad norskamised ja ootamatud kaisutused. Minu magamistuba, mis on puhkamiseks mõeldud, tundus vanglana. Mu seksuaalne huvi vähenes ja ma tundsin end ärevalt ja süüdi, sest Alexile meeldis, kui ma olin lähedal. Mõtlesin pidevalt, mis minuga valesti on.»