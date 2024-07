See meeldiv tegevus aitab naistel küpses eas kaalutõusu vältida

Uuringu jaoks eemaldasid teadlased vanemate emaste hiirte munasarjad, et simuleerida menopausi, mis tavaliselt algab naistel vanuses 45–55. Hiired said 45 protsenti päevasest kaloraažist rasvast. Üks rühm hiiri pandi iga päev 30 minutiks 40-kraadisesse kuumakambrisse, samas kui teine rühm mitte.

12-nädalane katse näitas, et saunas käivatel hiirtel oli vähem vananemisest põhjustatud koekahjustusi ja paranes insuliinitundlikkus, mis on II tüüpi diabeedi tunnus. Kuumateraapia näis vähendavat ka rasvasest toidust tulenevat kaalutõusu. On tõestatud, et hormonaalsed muutused ja aeglustunud ainevahetus soodustavad menopausi ajal rasva kogunemist. Selles uues uuringus leidsid teadlased aga, et soojus käivitab protsessid, mis aitavad kehal energiat tõhusamalt kasutada ja rasva põletada.

See informatsioon võib olla eriti kasulik inimestele, kellele füüsiline tegevus on keeruline, ja pakkuda lõõgastavat viisi ainevahetuse parandamiseks. Chungi meeskond loodab, et täiendavate uuringute abil saab täpselt kindlaks määrata kuumuse kestuse ja intensiivsuse, mis annab tervisele kõige rohkem kasu, ning kinnitada selle tõhusust eri etniliste rühmade puhul, vahendab New York Post.

Seevastu selle aasta alguses avaldatud uuring näitas, et külmas vees ujumine võib vähendada menopausi sümptomeid. 785 uuringus osalenud naisest 46,9 protsenti ütles, et külm kümblus vähendas nende ärevust, 34,5 protsendil aitas see meeleolukõikumiste vastu, 31,1 protsendil tõstis see tuju ja 30,3 protsendi said leevendust kuumahoogudele.