Kolm levinud tervisliku eluviisi põhimõtet, mille järgimine teeb kasu asemel kahju

Mis on need levinud teadmised, mis pole päris lõpuni tõesed ja arstiga konsulteerimata neid järgida ei tasuks?

Suhkrust täielikult loobumine

Arvatakse, et tervisliku eluviisi puhul tuleks suhkrut täielikult vältida. Täielikult suhkrust loobuda siiski ei tohiks, kui just meditsiinilist vastunäidustust pole. Valge suhkur pole muidugi parim valik, aga puuviljad ja marjad mõistlikus piirides ei tee organismile kahju. Meeles tasub pidada, et suhkrust võib kujuneda välja sõltuvus ja seetõttu on oluline oskus koguseid kontrollida ja vajadusel piiri pidada.