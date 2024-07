Ekspert tuletab meelde vähetuntud nipi, mis aitab nälga tundmata tõhusalt kaalu langetada

Shayne Rowland, TikTokis tuntud kui @proflex.health, ütleb, et eduka kaalukaotuse võti on hommikune toiduvalik. Ta selgitab, et kui seda nõuannet ei järgita, on söömasööstud ja tappev nälg hõlpsad tulema ning siis teevad inimesed valesid valikuid. «Nii võibki tunduda, et jään igavesti paksuks ja kilodest kunagi lahti ei saa.»