PROOVI JÄRELE ⟩ Need maiustused hilisõhtul aitavad magama jääda

Head unetoidud on veel banaan, mandlid, pähklid või maapähklivõi. Tervislik snäkk hilisõhtul parandab unekvaliteeti, stabiliseerib veresuhkrutaset ja toetab lihaste kasvu. Maapähklivõi sisaldab ka trüptofaani, mis on aminohape, mida keha kasutab melatoniini tootmiseks – hormooni, mis annab kehale teada, et on magamaminekuks valmis.

Banaanid on unele kasulikud, sest neis on magneesiumi, mis lõdvestab lihaseid ja närvisüsteemi, mille tulemusena tuleb uni paremini. Ka popkornis on trüptofaani, mis tõstab melatoniini tootmist organismis, vahendab New York Post.

Mis on aga need toidud, millest tasub eemale hoida?

Friikartulid

Kuna praetud toitudes on palju rasva, on need tavaliselt seedetraktile rasked. Taolisi toite nagu friikartuleid tasub krõbistada enne õhtut.

Takod

Rasvane hakkliha ja vürtsid võivad une minema ajada. Vürtsikas toit süvendab happerefluksi, mis põhjustab pikali heitmisel valu rinnus, hapukat röhitsemist või kõhuvalu.

Punane tšillipipar

Vürtsidest rääkides pole midagi naksakamat kui punane tšilli. Kuigi pipras sisalduv kapsaitsiin vähendab põletikku ja vaigistab valu, ei aita see unele kuidagi kaasa.

Tsitruselised

Apelsinidel, greipidel, sidrunitel ja laimidel on tervisele palju pakkuda, alates kõrgest C-vitamiini sisaldusest kuni rohkete kiudaineteni. Samas ei ole need enne magamaminekut ideaalne vahepala.

Tsitrusviljade happelisus on veel üks refluksi vallandaja. Õhtuseks puuviljasnäkiks võta pigem hapukirsse või nendest valmistatud mahla, sest uuringute järgi soodustavad need und.