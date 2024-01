Lamad öösel ärkvel, vaatad kella ja ootad und. Mis sind küll üleval hoiab? Snäkid, mis häirivad veresuhkru taset, elavdavad närvisüsteemi ning segavad seedimist, on unetutes öödes sageli süüdi. Isegi mõned tervislikud toidud on halvad unetoidud. Kui soovid paremat iluund, hoia enne magamaminekut neist üheksast söögist ja joogist eemale.

Kuna praetud toitudes on palju rasva, on need tavaliselt seedetraktile rasked. Taolisi toite nagu friikartuleid tasub krõbistada enne õhtut.