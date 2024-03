Liikuma ei pea üksnes trenni pärast, vaid see on ka üleüldise heaolu jaoks hädavajalik. Uuringud näitavad, et regulaarne trenn mõjub hästi luudele ja lihastele. Lisaks võib väike jalutuskäik või sörkjooks pekile tuule alla teha ja tuju parandada. Seega ei tohiks tulla üllatusena, et terve päeva töölaua taga ja hiljem kodus diivanil istumine kahjustab tervist. Allpool on kirjas märgid, et keha üritab sulle märku anda: tõuse püsti ja liigu!