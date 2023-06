Lihtne nipp, kuidas kõrge vererõhk ja ülekaal kontrolli alla saada

Sügav hingamine toimib nagu pidur, mis rahustab keha. Pikad ja sügavad hingetõmbed aeglustavad südant ja vähendavad ka vererõhku. Nii vähendab see tegevus ka ärevust. Sügav hingamine võib olla ka tõhus viis valuga toimetulemiseks. Krooniline valu on tihedalt seotud stressiga ja «kontrollitud hingamise» õppimine on stressiravi oluline osa.