KAHTLUS NÄRIB HINGE? Eradetektiiv paljastab: just nii saad aru, kui partner sind petab

Avastus, et partner petab, ei ole kunagi lihtne – kuid enamik inimesi eelistab pimeduses elamise asemel siiski tõtt. Selleks, et truudusetut partnerit tabada ja oma kahtlusi kinnitada, pöörduvad inimesed eradetektiivide poole, kelle elutöö on varjatud suhete paljastamine. Kuna eradetektiivid jahivad pettureid, teavad nad kõiki märke, mis viitavad sellele, et keegi kedagi või midagi varjab.