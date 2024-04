SÕBRANNADE PÕUD ⟩ «Ma ei ole väga sotsiaalne!» Nendel A-listi naistel on äärmiselt väike sõpruskond

Kuulsused nagu Angelina Jolie ja Billie Eilish on varem rääkinud, et neil pole palju sõpru. Jolie väitis, et tema lähimad sõbrad on tema lapsed, samas kui Eilish ütles, et suurim erinevus tema elus pärast kuulsaks saamist on see, et tal pole nüüd enam ühtegi sõpra.