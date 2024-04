Kõige hullemad toidud, mida süüa kõrge kolesterooli korral

Inimkeha toodab tavaliselt kogu meile vajaliku kolesterooli maksas, mistõttu pole vaja seda sihikindlalt rohkem tarbida. Kui sööme selliseid toite, mis panevad maksa tootma rohkem kolesterooli, kui me vajame, koguneb ülearune veresoonte seinale, põhjustades ummistusi ja suurendades südamehaiguste ja insuldi riski.

Allpool on kirjas neli toitu, mis tõstavad kõige enam kolesterooli.

Juustuburger on paljude lemmik, aga võib-olla tasub enne selle söömist pisut järele mõelda. Kiirtoidukohtade juustuburgerid sisaldavad tavaliselt 35–222 mg kolesterooli.

See populaarne ja ülimaitsev magustoit sisaldab sageli rohkem rasva kui hamburger ja glasuuritud sõõrik. Seda arvestades võiksid jäätise asemel maiustada puuviljadega, milles on oluliselt vähem kaloreid ja rohkem kiudaineid.

Kui teha ameerikapärast rooga või, piima ja juustuga, kubiseb see halvast kolesteroolist. See toit ei pea aga olema halb, kui asendad koostisosad lahjematega. Nii on su makaronides poole vähem kaloreid ja kolesterooli.