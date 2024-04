PESUPESIJATELT PEAPESU Naise küsimus ööriiete pesemise kohta ajas tuhanded omavahel kisklema

Kes oleks võinud arvata, et lihtne küsimus ja pealtnäha süütu teema inimesed nii närvi võib ajada. Oma videos näitas Allison oma tuduriideid, mis tal kolm eelnevat ööd seljas on olnud. «Juba kui ma väike olin, lasid vanemad mul ööriideid kanda kuni need määrduvad, seetõttu pole kunagi mõelnud, et peaksin igal hommikul pidžaama pessu panema.»