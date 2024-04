Ozempic on viimastel aastatel muutunud erakordselt populaarseks kaalulangetamise ravimiks. Paljud tunnistavad, et nad seda kasutavad, kuid teised justkui pelgavad sellest rääkida.

Ozempicut on loomulikult kasutanud ka mitmed Hollywoodi staarid John Goodmanist Sharon Osborne'ini. Tõhusa abivahendiga on nad oma kaalu kõvasti langetanud, kuid Ozempicul on ka oma pahupool, mida kirurgid nimetavad Ozempicu näoks.