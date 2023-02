Eesti staaride südamed võitis uus moemärk - mis see on?

Kui aasta eest tundusid pärlpüksid ja sulebleiser midagi unenäoliselt ekstravagantset, siis üleöö on need saanud Eesti staaride lemmikuks. Kuidas? Sest aastaga on meil särama löönud uus moelooja Mariann Saar ning tema märgi Nora Isle kiire edu tõestab – eestlanna on kõike muud kui tagasihoidlik tegelane! Läbipaistvad sillerdavad püksid? Andke aga siia! Kannan neid nii kontsa kui tennisega.