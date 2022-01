TASUB TEADA ⟩ Kuidas hoida eemale kurjast silmast ja kadedusest?

Katkend raamatust «Nõid annab nõu: loitsud ja ruunid»:

Kõik on lihtne. Koos olid eri inimesed, kellel igaühel oma elu ja energeetika. Hakkame meenutama: mis toimus? Millest rääkisite? Üks istus ja õitses – tööl edutati, raha on küllalt, mees armastab. Teine istus ja mossitas, õhtu jooksul ütles paar sõna, see-eest missugused! Kolmas oli närvivapustuse äärel, rääkis pikalt-laialt oma muredest. Neljas jutustas ainult oma lastest ja nende haigustest. Viies kurtis, et mees petab.

Mis te arvate, kes on see, kellel hommikul valutab pea ja kes läheb oma mehega tülli? Õige vastus on: see, kes istus ja õitses, ja mis peaasi, rääkis kõigile, kui hästi tal läheb, lootes, et sõbrannad on tema pärast rõõmsad. Aga juhtus vastupidi.

Mis juhtus? Miks justkui omad inimesed mõjusid nii halvasti? Vastus on: kadedus. Sageli tahtmatu. Istub teie kõrval naine, kes just läks mehest lahku, töö on vastumeelne, riietub, kuidas juhtub, sest tal on ükskõik. Üleüldse on ta kindel, et temast on kõik hea siin elus mööda läinud. Aga siin olete teie – rõõsa ja rahulolev! Ta märkab teid ja mõtleb: «See ei ole õiglane, et tal kõik hästi on. Vaat oleksin mina tema asemel...»

Ja teie kaitse kukub kolinal. Sest koosolemisele läksite avatuna, kaitseta, kahtlustamata, et keegi võiks teile halba soovida. Isegi kui teil on kaitse peal, on teiselt tulev negatiivne energia nii tugev, et purustab kaitse vaevata. Eriti edukalt toimib see juhul, kui kohtute inimestega, keda tavaliselt näete harva ja kes on rohkem head tuttavad kui sõbrad. Aga vahel kadestavad isegi sõbrad teie õnne, ütlevad midagi mõtlematut. Ja õnn pöörab teile selja.

Kui see juhtub, märkate seda peagi. Järjest ilmnevad ebameeldivad pisiasjad. Tihti öeldakse: mul on täna halb päev, pea huugab, kõik ebaõnnestub. Tasub järele mõelda, eneselt küsida: kellega eile suhtlesin, millise energia endale ligi tõmbasin? Pidada aru, milles teil järsku viltu vedama hakkas. Imestate, kui taipate, et just selles vallas, mida eile kiitsite. Esimene kurja silma sümptom ongi pea- või hambavalu. Edasi tulevad väsimus, energiapuudus, peretülid, rahakaotus, ebameeldivused tööl. Peeglist näete hoopis teist inimest kui eile: tusast ja väsinut. Võimalik, et kurk on samuti valus või kähe. Kui te eile endast rääkisite, siis ilmselt keegi istus sealsamas ja soovis hinges, et te ometi vait jääksite.