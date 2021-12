SUUR GALERII ⟩ Kokku tulid Eesti kõige kaunimad küpsed naised

«Ilu ei ole hääbunud, ilu on lihtsalt muutunud,» ütleb 79-aastane Anne Ormisson ja tal on täielikult õigus - kogu Fotografiska saal oli täis säravaid naisi, keda aastad olid vaid kiht-kihilt rohkem iseendaks muutnud.

Mõned kangelannad raamatus ja peosaalis lausa rabasid oma ajatu iluga. Kas tõesti on võimalik, et 80 aastat maailmas elanud naine on endiselt kaunis? Loomulikult on! Liina Orlova-Hermaküla hõljus saalis nagu sinivereline. Mõtlesin, et pikast unest ärkav Okasroosike võiks välja näha umbes sama maagiliselt särav.