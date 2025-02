Paljud meist on olnud olukorras, kus vaatamata tervislikule toitumisele ja aktiivsele eluviisile ei taha kehakaal kuidagi langeda. See on masendav ja tekitada tunde, et kõik pingutused on asjatud. Siiski võivad kaaluseisaku taga peituda väiksed harjumused ja detailid, millele sa võib-olla pole veel tähelepanu pööranud. Siin on 10 põhjust, miks kehakaal ei pruugi langeda, ning nipid, kuidas neid vigu parandada.