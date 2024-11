KAOTA MÕNUGA Kui palju kaloreid seksides põletab?

Kas treeningu asemel piisab, kui kallimaga linade vahel püherdada? Kas mehed ja naised kulutavad seksides võrdselt kaloreid või on kummalgi sool siinkohal eelis? Kui selg on märg ja laup higine, kas siis on põlenud piisavalt kaloreid, et üks lisatahvel šokolaadi nahka pista?