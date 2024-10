NÄE ENNE TEISI Aldo Järvsoo: «Ma olen aru saanud, et draamat on elus niigi piisavalt – sa ei pea riietes seda juurde tootma»

Kõik sellised kumavad kalliskivitoonid – see on läbiv teema. Isegi kui võtsin kleidi idee mõnest varasemast kollektsioonist, siis teen selle uues koloriidis, mis sobib värskesse kollektsiooni.

Jumalanna kleidi lõige tuli mu kollektsiooni kahe aasta tagusest Miraaž etendusest Lennusadamas (modell Maribel Vääna /MJ Models) Foto: Aldo Järvsoo arhiiv

Aldo, kui sinu kohta noppida pärleid, mida on öelnud kunstiajalootegelased, staarid ja kuulsused, siis öeldakse – geniaalne värvimeel, geniaalne lihtsus ja ületamatu ideede puhtus. Ja kui nüüd vaadata seda, mis mina praegu tuliuuest loomingust selga proovisin – siin on kõik see olemas! Kuidas sa seda lood?

Ajaga on tekkinud see, et olen muutunud lõigetes lihtsamaks. Ma ei armasta enam nii palju draamat ja detaili juurde panna. Ma olen aru saanud, et draamat on elus niigi piisavalt – sa ei pea riietes seda juurde tootma. Kui ka värv on dramaatiline, siis vorm peab olema lihtne.

Miks lihtne?

Lihtsuses peitub ilu.

Sa oled ise öelnud – selleks, et inimest hästi riidesse panna, peab kleit kandja enda esile tooma.

Täpselt nii! Riie ei tohi inimest kanda, vaid ikka vastupidi.

Aldo Järvsoo tiivakleit on kollektsioonist Higway aasta 2003 (modell Kaia Kont-Kontson) Foto: Aldo Järvsoo arhiiv

Kuidas sa tead, mis ühele või teisele inimesele ideaalselt sobib?