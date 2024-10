Eesti moebränd CarolxOtt on moemaailmas üks uuematest tulijatest, mis pakub julgetele ja seikluslikele hingedele unikaalseid ja värviküllaseid rõivalahendusi, millele on juurde lisatud killukest saarte maagiat. See pole vaid moebränd, vaid Eesti väikesaartest inspireeritud elustiil, kus igal detailil on oma tähendus.

Kõik algas 2018. aastal, kui lõpetasin Eesti Kunstiakadeemia. Seal on selline reeglistik, et kui teed oma lõpukollektsiooni, siis peab see sulle olema südamelähedane teema. Minu jaoks oli see Prangli saar, kuna mu vanemad elavad seal, kus ma olen väga, väga palju aega oma elust veetnud. Tegin saare elust enda kollektsiooni ja kuna kollektsioonil läks väga edukalt, siis otsustasin ehitada sellele brändi. Nüüd, läbi aastate, olen kogunud Põhja-Eesti saarte pealt või rannikualadelt inspiratsiooni, et seda kollektsioonina väljendada.