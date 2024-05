ETTEVAATUST Üllatav põhjus, miks sa end pidevalt väsinuna tunned

Üks üllatav süüdlane, mille peale pruugi tullagi, on valk. Kui sa ei söö piisavalt valku (ja enamik inimesi vajab vähemalt 100 grammi päevas), võib energiat nappima hakata.

Valgurikkas toidus sisalduvaid aminohappeid kasutatakse kehas mitmel otstarbel, mistõttu selle vähesel söömisel tekib lumepalliefekt.

Aminohapped on lihasvalkude sünteesiks vajalik kütus. Lihaskude laguneb ja paraneb regulaarselt ning selle jaoks on vaja järjepidevat aminohapete varu. Ilma selleta tunned end väsinud ja nõrgana isegi pärast minimaalset pingutust.

Lihased põletavad palju kaloreid nii trenni ajal kui ka puhkeolekus. Nii et kui sa ei söö piisavalt valku, et säilitada oma praegust lihasmassi (rääkimata lihaste suurendamisest), aeglustab see ainevahetust ja tekitab väsimust.

Hemoglobiin on valk, mida leidub punastes verelibledes ja mis kannab hapnikku teistesse rakkudesse ja kudedesse. Väsimus on madala hemoglobiini tavaline sümptom ja vähe valku on üks selle tavaline põhjustaja. Kvaliteetsed valguallikad (nagu lihas ja kalas leiduvad) sisaldavad samuti rauda, mis osaleb punaste vereliblede tootmises.

Aminohappeid kasutatakse organismis ka hormoonide moodustamiseks ja reguleerimiseks – nimelt kasvuhormooni (mis on oluline rakkude kasvuks ja taastumiseks), kilpnäärmehormoone (mis on tihedalt seotud ainevahetusega), insuliini (mis reguleerib veresuhkrut) ning leptiini ja greliini, mis kontrollivad söögiisu. Kui need hormoonid ei tööta optimaalselt, tunned end väsinuna.

Süsivesikud on makrotoitained, mis põhjustavad veresuhkru tõusu, kuid valk aitab nende imendumist aeglustades seda stabiliseerida. Kui sinu menüüs jääb valgust vajaka, hakkab veresuhkur drastiliselt kõikuma, nii et sa ärritud ja oled väsinud.

Kuidas rohkem valku süüa?

Esimene lahendus on suurendada juba söödavate valgurikaste toitude portsjonite suurust. See hõlmab selliseid toite, nagu punane liha, linnuliha, mereannid, piimatooted, munad, kaunviljad ja läätsed.

Kui sulle maitseb pasta, vali läätse- või kikerhernepasta. Või keeda riisi kondipuljongis, mitte vees, kirjutab MindBodyGreen.