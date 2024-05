Uroloog avaldab, mida ütleb vahutav uriin su tervise kohta

Uriini peamine tööülesanne on eemaldada kehast jääkaineid ja toksiine, et hoida vedelikke ja elektrolüüte kontrolli all, kuid piss võib sulle jutustada ka neerude ja teiste elundite toimimisest. Nii et kui sa märkad püsivaid muutusi või murettekitavaid tunnuseid (veri, ebameeldiv lõhn või valu urineerimisel), on aeg konsulteerida oma arstiga.

Mis ajab uriini vahtu?

Vedelikupuudus

Kui kehas napib vett, on uriin tume ja vahutab. Teised märgid, millele tähelepanu pöörata, on suukuivus ja väsimus. Joo iga päev piisavalt vett. Võid lisada ka elektrolüüdipulbrit, et tõsta naatriumitaset kehas, mis vedelikupuuduse korral langeb.

Proteinuuria ehk valkkusesus

Proteinuuria tekib siis, kui uriinis on liiga palju valku – see lööb pissi vahtu ning ajab käed, jalad ja näo turse. Ravi sõltub algpõhjusest ja võib hõlmata ravimeid või elustiili muutusi, nii et kui sul tekib turse, lihaskrambid, isutus, õhupuudus ja/või sage urineerimine koos vahutava pissiga, pöördu arstile.

Kuseteede infektsioon

Dr Shusterman ütles, et kuseteede infektsioon ehk põiepõletik võib ajada pissi vahtu, kuna bakterid tekitavad uriinivoolu mulle. Täiendavad sümptomid on sage urineerimine, põletustunne ja hägune või halvasti lõhnav uriin. Põiepõletikku ravitakse tavaliselt antibiootikumidega, nii et kui sümptomid ei kao iseenesest, on ülioluline pöörduda arstile.

Neeruprobleemid

Neeruprobleemid võivad valgu lekke tõttu põhjustada vahutavat uriini. Nendega kaasnevad sageli ka turse ja kõrge vererõhk.

Tugev pissimine

See kõlab tobedalt, kuid jõuline uriinijuga vastu potis olevat vett ajab uriini vahtu. See on kahjutu ega vaja arsti, kui muid sümptomeid pole.

Ravimid

Teatud ravimid ja toidulisandid võivad olla kihiseva uriini taga, näiteks käsimüügis olevad valuvaigistid.

Uni

Vahune uriin võib tekkida igal kellaajal, kuid mõned inimesed märkavad seda sageli hommikuti, sest piss on siis kontsentreeritum, ütles dr Shusterman PopSugarile. Siis ole rahulik, sest muretsemiseks pole põhjust.