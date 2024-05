ÜLLATAV Naistearst avaldab, kas on parem teha trenni aluspükstega või ilma

Dr Horton soovitab trenni tehes aluspesu mitte kanda. Vagiinas asuvad head bakterid takistavad halbade bakterite ülekasvu, et ei tekiks bakteriaalset vaginoosi või seent. Kuid soe ja märg keskkond on pärast higistamist nagu bakterite kohvikutepäevad. Aluspesu lisab veel ühe kihi, mis hoiab niiskust kinni.

Puuvillase aluspesu laidab ta kohe maha, sest see jääb pärast trenni märjaks, nii et niiskust imav aluspesu oleks hea valik. See aluspesu on kerge ja tavaliselt valmistatud polüestrist, nailonist või bambusest.