PÕHJUS MURETSEMISEKS? Mehe kahtlane käitumine sotsiaalmeedias pani abikaasa raske küsimuse ette

Redditis pöördus sotsiaalmeedia nõuandjate poole naine, kelle abielu varjutab mure: nimelt ei ole tema abikaasa nõus oma sotsiaalmeediakanalitel suhet teistega jagama. Naise sõnul on ta sellest äärmiselt häiritud.

«Minu abikaasa ja mina oleme olnud abielus neli aastat, koos umbes kaheksa aastat. See suhe ei ole alati sujuvalt läinud ja me abiellusime üsna noorelt,» kirjutab naine Redditis.

«Viimasel ajal olen märganud, et ta postitab ühismeediasse oma ajast sõjaväes, oma autost, kohtadest, kus ta on käinud, aga mitte kunagi ei ole ta isegi vihjanud, et on abielus. Võib-olla ta tegi seda varem... Ma ei mäleta.»

«Igatahes, see ajas mind endast välja. Nii et ma muutsin oma suhtestaatuse Facebookis vallaliseks, et näha, kas ta märkab seda. Tegelikult oli põhjuseks soov teda ärritada. Ma ei ole sotsiaalmeedias eriti aktiivne, nii et ma tean, et inimesed ei pööra mu postitustele tähelepanu, pealegi on minu Facebook rangelt perekonna jaoks.»

«Ta märkas suhtestaatuse muutust ja keeldus pärast seda minu postitustele reageerimast. Ütlesin talle, et kui ta tahab, et ma ei tunduks internetis vallalise inimesena, siis ei peaks ka tema seda tegema. See oli ainult ühe päeva üleval, siis ma muutsin oma staatust.»