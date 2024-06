Esivanemate juuri otsinud abielupaar sai DNA-testi tulemusi nähes šoki: kaalusin lahutust

Celina ja Joseph «Joe» Quinones armusid teineteisesse esimesest silmapilgust. Nad on abielus juba 10 aastat ning neil on kolm eelteismelist last.

Ühel päeval otsustasid nad oma sugupuude kohta rohkem teada saada ning sellega paljastus nende perekonna kohta sünge saladus.

Celina ütles, et ei unusta iial hetke, kui nägi Joe arvutiekraanil DNA-testi tulemusi ning selgus, et nad on omavahel nõod. «Meile on öeldud, et oleme sarnased, aga pidasime seda naljakaks juhuseks. Olime šokis, ei osanud kuidagi reageerida ning esimese hooga arvasime, et lahutame oma abielu,» rääkis naine ootamatust uudisest.

USA-s Colorados elav paar kaalus pikalt omavahel, mida selle infoga teha ning kuidas käituda. Esmalt ei rääkinud nad leiust isegi oma vanematele. «Kuid otsustasime siiski kokku jääda ning meie abielu on täna tugevam, kui kunagi varem,» kinnitas naine. Nad ei ole enne intervjuud 7News-ile oma perekonna saladust laialt jaganud, seda teadsid vaid nende oma pere ning mõned lähedasemad sõbrad.

Nüüd, viis aastat hiljem, on Celina ja Joe käivitanud kohtinguplatvormi Before We Be, mis aitab vältida inimeste suhete loomist kellegagi, kellega nad on seotud.