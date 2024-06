Selgusid detailid Anne'i tervisliku seisundi kohta: printsess ei mäleta, kuidas õnnetus juhtus

Kuningliku biograafi Angela Levini sõnul võib Anne'i peavigastus olla tõsine, kuna selgus, et printsess kannatab ajutise mälukaotuse all. Väidetavalt on printsess teadvusel, kuid ei mäleta juhtunud õnnetuse detaile. Eeldatavasti jääb Anne haiglasse terveks nädalaks.

Buckinghami palee teatas pühapäeval, et printsess sai Gatcombe Parki kinnistul toimunud intsidendis hobuselt väiksemaid vigastusi ja peapõrutuse. Palee kinnitas oma avalduses, et printsess jääb ettevaatusabinõuna haiglasse ning loodetavasti paraneb täielikult ja kiiresti.

Printsess Anne'i on korduvalt nimetatud kõige töökamaks kuningapere liikmeks, kellel on aastas enim visiite ja kohtumisi. Endine kuningas Charlesi ülemteener Grant Harrold usub, et tal on seetõttu keeruline ennast töölt eemal hoida.