USKUMATU ARMULUGU «Kohtasin oma abikaasat, kui olin 10-aastane. Tema oli 26.»

USAst pärit kolme lapse ema Demi Engemann avaldas sotsiaalmeedias, millal ta oma teist abikaasat Bretti kohtas. Noor naine rääkis, et kohtus oma abikaasaga esimest korda, kui ta oli vaid 10-aastane ja tema elukaaslane 26-aastane.

Toona neist loomulikult paari ei saanud, kuid kolm aastat tagasi kohtusid nad uuesti ja alustasid suhtega. Nüüd on Demi 30 ja tema elukaaslane 46 ning neil on varasematest suhetest kokku kolm last.

Demi avaldas, et abiellus noorelt ja lahutas vaid 24-aastaselt, kui tema tütar oli kõigest 3-aastane.

Kuid ta leidis Brettiga taas armastuse ja ütleb, et see oli igati ootamist väärt. Kuigi tema esimese abielu lõpp ei olnud ideaalne, on ta oma eksiga hea sõber ning Demi ja Brett veedavad pidevalt koos aega ka Demi eksmehe ja tema uue naisega, kirjutab The Sun.

«Mõtlesin selle teooria peale, et õige inimesega kohtutakse elus kaks korda ja sellest, et meie esmakohtumisel olin ma 10 ja ta 26,» rääkis Demi.

Varasemates videotes avaldas naine, et inimesed peavad Bretti sageli tema isaks. «Kui sa abiellud kellegagi, kes on vanem, sest ta on küpsem kui sinu vanuses mehed ja nüüd arvavad inimesed, et sa oled abielus oma isaga,» selgitas ta.