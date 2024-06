PIHTIMUS «Arvake ära, kelle elu on muutunud ja kelle mitte?» Värske ema igatseb endist elu

«Arvake ära, kelle elu on muutunud ja kelle mitte?» Naine tunnistab, et igatseb vana elu ja terve päev kodus istumine ning lapse eest hoolitsemine on tema jaoks väga igav. Isegi kui ta on proovinud järgida inimeste nõuandeid tegeleda samade hobidega, millega ta enne lapse saamist oli tegelenud, siis ei ole see enam sama, mis enne. «Ma nautisin väga tegevusi, mida sai üksinda teha, näiteks lugemine, aiandus, matkamine, aga ka reisimine ja abikaasaga telkimine.» Ta selgitab, et kuigi kõiki eelmainitud tegevusi saab ka koos lastega teha, siis on see palju keerulisem ja ei anna sama kogemust.