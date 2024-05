KUIDAS NII? Naine sai haiglas teada, et ta on surnud

Vaene Susan Johnson ütles, et ta värises nagu haavaleht, kui Yorkshire'i Bridlingtoni haigla töötajad selgitasid, et nende andmete järgi on ta juba neli kuud viibinud kahe meetri sügavusel mulla all. 62-aastane pensionil majahoidja oli sedavõrd pahviks löödud, et tema abikaasa Bob pidi närvide rahustuseks talle kanget kohvi sisse jootma.

Susan andis administraatorile oma dokumendi ja kuulis selle peale: «Oh, te olete surnud.»

«Ma ütlesin: «Vabandage?» Olin šokis. Siis nad kirjutasid midagi arvutis, et saaksin kontrolli minna, ütlesid lihtsalt nägemist ja kõik.»

Hoolimata asjaolust, et ta ikkagi sai arstile, mõistis kahe lapse ema, et ekslikult surnuks kuulutamisel on omad tagajärjed. Vea tõttu peatati Susani toetus, mida ta saab erivajadusega Bobi hoolitsemise eest. Ta oli sunnitud võtma ühendust oma perearstiga, et teavitada teda enda elusolekust. Perearst ütles, et viga on parandatud.

Kui Susan hiljem aga töö- ja pensioniosakonnaga ühendust võttis, ütles hämmeldunud kõnekorraldaja Susanile, et nende süsteemis on ta endiselt surnud. Nii ta pidi selgitama, et ta ikka veel hingab: «Ma ei ole surnud, ma räägin teiega.»

Kuigi tema hüvitised taastati, selgitas Susan, et segadus mõjutas teda väga. «Raske oli, mul polnud kellegagi rääkida,» ütles ta. Nüüd on vahejuhtumist üle aasta möödas, kuid Susan pole olukorraga rahu teinud, sest tal pole vastuseid, kuidas nii juhtuda sai, kirjutas LadBible.