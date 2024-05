HEA TEADA Põhjus, miks su hingeõhk haiseb ka pärast hambapesu

Halitoos, mis on meditsiiniline termin halva hingeõhu kohta, võib olla ajutine, näiteks sõid sa küüslauguleiba. Kuid halb hingeõhk, mis ei kao ehk krooniline halitoos võib viidata millelegi muule.

Suulehk võib kerkida kurgust, eriti kui oled haige. Kui sul on külmetushaigus või mõni muu ülemiste hingamisteede infektsioon, võib suureneb lima tootmine, et aidata kehal viiruseid ja baktereid minema ajada. Lima kombineerituna bakteritega kurgus panebki hingeõhu lehkama.

Viirusest või infektsioonist tingitud halitoosi raviks joo palju vett ja loputa ninakäike, et vabaneda kinnisusest.

Refluks on veel üks halva hingeõhu süüdlane. Selle korral kipub maosisu, nagu seedimata toit, sapp ja maohape üles söögitorusse. See võib viia happelise lõhnaga halitoosini, kirjutab New York Post. Maohappe ravimine antatsiidsete ravimitega või praetud ja vürtsikate toitude eemaldamine dieedist, samuti hilisõhtune söömata jätmine võib aidata refluksi ja kehva hingeõhu vastu.