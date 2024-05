«Helistasin rohkem kui sajale arstile!» 57-aastane naine tõmbas endal ise hamba välja

Tobye rääkis väljaandele Daily Mail, et ta helistas läbi rohkem kui sada erinevat hambaarsti praksist, et leida hamba väljatõmbamiseks aeg professionaali juurde. Kõnedega alustas naine 2021. aastal.

«See ei ole lihtsalt edevus - mu hambad loksuvad. See ei ole meeldiv tunne - see takistab mind teatud asju söömast,» rääkis naine. «Ma tahan lihtsalt, et mul oleksid hambad ja ma ei usu, et seda oleks liiga palju palutud.»