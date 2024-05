JULTUMUSE TIPP Arst tegi kontrolli käigus noorele naisele šokeeriva märkuse

Arst kaalus teda ja ütles, et ta on viimasel ajal liiga palju juurde võtnud. «Sa peaksid võtma midagi, mis paneb sind kaalust alla võtma, sest isegi kui sulle meeldib kurvikas keha, siis sul on paksu mehe keha,» lisas arst.

Noor naine ütles, et see kogemus on põhjus, miks ta ei taha arstile minna. «Mul ei ole õigust samale tervishoiule, millele on õigus mehel või keskmise kasvuga inimesel,» ütles ta, et Austraalia tervishoiusüsteemis ei kohelda naisi hästi. «Tundub, et kui sul on suurem keha, siis täidab arst ise lüngad ja eeldab, mida sa otsid.»