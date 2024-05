LÕPUKS OMETI! Naine oli ligi 15 aastat järjest rase, et tütre emaks saada

Texasest pärit Yalancia Rosario sai 2009. aastal poja esimeseks emaks ja on peale esiklast sünnitanud veel kaheksa poissi. Naine ei kavatsenudki laste saamist lõpetada, kuna soovis alati tütart. Viimase raseduse ajal sai naine teada, et ootab kaksikuid. Naine lootis, et see suurendab tütre saamise võimalust. Ta oli õnnelik, kui tema ootused saidki täidetud.

Rosario saigi hiljuti poja ja tütre emaks. «Kui ma oma vastsündinud tütart nägin, ei suutnud ma oma õnne uskuda. Minu tütar, kaua oodatud ja igatsetud tütreke. Olin temast lummatud, ta on lihtsalt täiuslik,» rääkis naine The Sunile. 11 lapse ema tunnistas, et sooviks, et tütrel oleks noorem õde. Siiski on tal hea meel, et tüdrukul on nii palju vanemaid vendi.

Tiktokis õnne jagades ei piirdunud kõik inimesed vaid õnnesoovidega. Mitmed jälgijad on teinud murelikke ja isegi pahaseid kommentaare, et tal sündisid kaksikud, mitte vaid tütar. «Kas sulle endale ei tundu, et jätad äsja sündinud pojakese tütrega võrreldes tähelepanuta ja unarusse,» tõrelesid vaatajad.