Jookse ajast kiiremini: need kehaosad vananevad hoolitsuseta kõige kiiremini

Käed

Käte nahk on õrn ja kasutame käsi väga sageli. Need puutuvad kokku pesuvahenditega, saavad põletusi ja lõikehaavu, peavad toime tulema temperatuuri kõikumiste ja muudatustega ning on sageli päikese eest kaitsmata.

Pepu

Me ei demonstreeri oma tagumikku avalikult kuigi sageli, kuid selle eest on vaja hoolitseda sama aktiivselt kui käte ja kaela eest. Kuna rasv kogneub tuharatesse väga kiiresti, on igasugusel kaalukõikumisel sellele piirkonnale silmatorkav mõju. Ilma massaažide ja kehalise tegevuseta ei ole võimalik tuharanahka heas toonuses hoida. Nahahooldustooteid valides on hea valida kreemid, mis sisaldavad kofeiini või viinamarjaseemne õli.