Nüüdseks kustutatud postituses kirjutas kurb mees, et viimasel ajal ei pööra tema naine talle enam üldse tähelepanu ning ta ei tea, kuidas edasi käituda. Mehe sõnul kerkib probleem esile just siis, kui nad viibivad koos mõnel üritusel, kus on teisi mehi ja palju suhtlemist.