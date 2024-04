«Haute couture võib olla body, võib olla lühike kleit,» ütleb Kristina Viirpalu. «Kes ütleb, et peab olema pikk? See on mingi iganenud arvamus. Ja pidulik kleit võib täpselt samamoodi olla lühike ja seksikas.» Mis on seksikas? Kuidas mitte muutuda odavaks ja hoiduda labasusest? Selle saad teada intervjuust ja videost tippmoeloojaga.