ONGI KÕIK? Prints Harryl ja Meghan Markle'il pole kuningliku pere kohta enam midagi öelda

Prints Harry ja Meghan Markle on avameelselt rääkinud oma elust kuninglikus perekonnas, kasutades seda kogemust ka oma Netflixi dokumentaalsarjas «Harry & Meghan». Kuningliku pere eksperdi sõnul on skandaalsel paaril varsti tõsine mure: neil pole enam kuningliku perekonna kohta midagi öelda, sest kõike on juba avalikult lahatud.