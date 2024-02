ÄRA PÕLE LÄBI ⟩ Seitse nippi töönädala algusesse, et energiliselt reedeni vastu pidada

Eesmärgi nimel pingutamine on oluline, kuid ennast tuleb hoida, pingutusi tuleb optimeerida ja puhkust unustada ei tohi. Kui ületöötamine juba viimse jõu on võtnud ja depressioonini viinud, on sellest psühholoogi abita keeruline välja tulla. Seitset lihtsat saladust järgides saab seda ära hoida.

1. Tööta mõõdukalt. Tegele tööasjadega rahulikus tempos, hoidu närviliselt kiirustamast, sest see ei vii mujale, kui tupikusse ja närvivapustuse äärele. Jaga tööasjad selliselt, et lisaks tavatööle ei oleks ühes päevas enam kui üks või maksimaalselt kaks suuremahulist projekti. Paljudel on komme kuhjata endale nädala algusesse kuhi tööd, et nädala lõpus lihtsam oleks, aga see ei tööta nii. Pigem spurdi töönädala lõpus, muidu ei jätku nädalavahetuseni jõudu.