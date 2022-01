NÄDALA MOOD ⟩ Kes võidab Eesti muusikataeva moeauhinna?

Artistielus ei anna tooni kaugeltki vaid muusika, oo ei. Sama tähtis on visuaalne vaatemäng, millega stiilselt oma sõna sekka öelda. Sest see, mis publikule mõjub, on emotsioon ning selle loomises mängib kokku kõigi mainitud meelte kombinatsioon. Eesti muusikaauhindade glamuur jättis petliku mulje. Aga eks koroonaaja vähendatud koosseisude pitser ulatu siiagi. Näis, nagu oleks meil andekat muusikarahvast märksa vähem, kui seda tegelikult on. Ärge uskuge! Andekaid on kordi rohkem. Küll aga saab vaid plaksutada sellele väheldasele seltskonnale muusikute seast, kes lavale astus. Profid kõiges – nii helikeeles kui stiiliteadmistes, ja lausa sedavõrd osavad, et julgevad mõlemaga žongleerida ja trikitada.