Üks tavalisemaid kaalutõusu põhjuseid on see, et me ei mõtle. Näiteks hommikusöök jääb söömata ja jõuad tööle näljasena. Haarad kusagilt mingi saiakese ja mure murtud. Sellised kiired ampsud sisaldavad aga palju suhkrut, rasva ja kaloreid. Enne valikute tegemist peatu, hinga sügavalt sisse ja mõtle.